Tähän kehityskohtaan Kalle Rovanperän dominointi tiivistyy – Jari-Matti Latvalalta kova vertaus legendoihin

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kokee, että juuri asvalttiajaminen oli yksi tärkeimmistä tekijöistä MM-tittelin taustalla. Perinteisesti suomalaiskuskit eivät ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pikipinnalla viihtyneet, mutta Rovanperän osalta tilanne on täysin toinen.

– Asvalttiajamisessa hän on ehdottomasti kehittynyt koko ajan. Ennen vanhaa ( Sebastien ) Loeb oli asvalttiguru ja sen jälkeen ( Sebastien ) Ogier . Tästä porukasta Kalle on ehdottomasti se, joka pystyy ajamaan liukasta asvalttia ihan pitelemätöntä vauhtia, Latvala hehkuttaa.

– Kukaan ei pysty siihen vauhtiin vastaamaan. Se kertoo paljon, miten paljon Kalle on kehittynyt.

– Märässä asvaltissa on se vaikeus, mitä silmät kertovat aivoille. Tulee helposti tunne, että on pakko jarruttaa. Kallella on erityisesti joku kyky viedä jarrutus pidemmälle, vaikka hän näkee liukkauden, Latvala summaa.