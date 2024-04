Pekka Strang täräyttää suoran kysymyksen lyhytkasvuisten seksistä: "Ihmiset miettivät kaikenlaisia"

Tabu -ohjelman ensimmäisessä jaksossa teemana on lyhytkasvuisuus. Ohjelmaa luotsaava näyttelijä Pekka Strang tapaa jaksossa kahden päivän kartanolomalla lyhytkasvuiset Eemelin , Sannan , Pasin sekä Alman .

Jakson aikana viisikko keskustelee erilaisista ennakkoluuloista, joita ihmisillä usein on lyhytkasvuisuutta kohtaan sekä haasteista, joita lyhytkasvuiset usein kohtaavat jopa päivittäisessä elämässään.

Keskusteluun nousee myös aiheita, joista ei välttämättä usein puhuta, ja yksi niistä on seksi, josta Strang tiedustelee nelikolta, ensimmäiseksi Pasilta.

– Koska tämän ohjelman nimi on Tabu, niin ihmiset miettivät kaikenlaisia. Kun te olette eri kokoisia vaimosi kanssa, niin tuota, miten "se" niinku... Toimii hyvin? Strang tiedustelee hieman ujostellen.

– Tässä tapauksessa "se", niin kyllä, me ollaan molemmat tyytyväisiä. Se on varmaan semmoinen asia, että sitä mietitään, mutta sitä ei uskalleta kysyä, Pasi vastaa.

Pasi on ollut parikymmentä vuotta naimisissa normaalipituisen vaimonsa kanssa ja pariskunnalla on viisi lasta.

Strang jatkaa aiheen parissa Sannan kanssa, joka on mennyt vastikään naimisiin puolisonsa kanssa, joka niin ikään on lyhytkasvuinen. Sannan vuorokaudesta hänen rinnallaan on avustaja 17 tunnin ajan. Öisin Sanna ja hänen puolisonsa Niko saavat kuitenkin olla kahdestaan. Strang kyseleekin myös Sannalta, kuinka hänen ja Nikon intiimielämä sujuu.