Taasko "norjalaisia hannuhanhia" MM-hiihdoissa? Harri Kirvesniemi nostatti kulmakarvoja selkäsaunan jälkeen

Norjalla on syytä hymyyn ja Ruotsin on oltava huolissaan, Norjan TV2:n hiihtoasiantuntija Emil Iversen linjaa Trondheimin MM-kisojen olosuhteista. Kommentti tuo mieleen Harri Kirvesniemen Trondheimissa 28 vuotta sitten käydyissä MM-hiihdoissa tekemän letkautuksen.

Trondheimin hiihtoladuilla on totuttu vaihtelevaan keliin. Itsekin MM-kisoissa norjalaispitäjässä vuonna 1997 hiihtänyt MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa, että odotettavissa on kaikkea kymmenen pakkasasteen ja kymmenen lämpöasteen väliltä. Sateenkin olomuoto vaihtelee. Kaikki tämä heittää huomattavan haasteen hiihdon huoltojoukoille.

Keskiviikkona käynnistyvien kisojen avausviikolle on povattu lämpöasteita.

Nelinkertaisen arvokisavoittajan, Trondheimissa asiantuntijatehtävissä toimivan Emil Iversenin mukaan vaihteleva ja lämmin sää suosii Norjaa. Ruotsin joukkueen on puolestaan syytä olla huolissaan, sillä voitelu- ja välinehuteja on tullut.

– Ruotsi on pudottanut pallon useamman kerran, ja he ovat erottautuneet negatiivisesti tällä kaudella. Heillä on ollut todella hyviä päiviä, mutta myös surkeita päiviä, Iversen kommentoi VG:n mukaan.

– Ja arvokisoissa Norja on aina omassa luokassaan. Mitä vaikeampi olosuhde, sitä isompi etu Norjalla on.

Ennusteen mukaan lämpötila voi pudota lähelle nollaa öisin, mutta päivällä lämpöä voi olla kuudesta kahdeksaankin astetta.

– Olosuhteesta voi tulla kovempi, kosteampi ja raskaampi päivän mittaan. Mielestäni se sopii täydellisesti Norjan mieshiihtäjille, Iversen ennakoi.

Onkin puhuttu niin sanotusta norjalaiskelistä, joka nousi esiin MM-Trondheimissa myös vuonna 1997.

Tuolloin Norja saavutti miesten hiihdossa kaikkiaan kolme kultaa, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia hiihtokuningas Björn Dählien (3+1+1) johdolla.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Norjan Björn Dählie oli Trondheimin MM-kisojen hiihtokuningas vuonna 1997.imago sportfotodienst/ All Over Press

Murskaavin esitys nähtiin miesten viestissä 28. helmikuuta, kun Norja löi Suomen hopeajoukkueen peräti kahdella minuutilla ja 11 sekunnilla.

– Totuus on varmasti se, että jonkun verran näiden olosuhteiden hannuhanhia norjalaiset olivat tänään. He pääsivät ehkä hyödyntämään niitä parhaita alueitaan myös voitelussa, Suomen avausosuuden hiihtänyt Harri Kirvesniemi alleviivasi tuolloin MTV Urheilulle.

Kirvesniemi tunnusti kuitenkin isäntien paremmuuden.

Muistatko minkään joukkueen hiihtäneen niin täydellistä viestiä kuin Norja tänään?

– Tuskinpa

– He eivät olisi varmasti olleet tänään lyötävissä millään konsteilla, Kirvesniemi päätti.

Suomen joukkueessa hiihtivät Kirvesniemen lisäksi Mika Myllylä, Jari Räsänen ja Jari Isometsä, joka kumarsi Norjan kultanelikolle tultuaan maaliin. Isäntien viestiä veivät Sture Sivertsen, Erling Jevne, Dählie ja Thomas Alsgaard.

Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Jari Räsänen ja Mika Myllylä juhlivat MM-viestihopeaa helmikuussa 1997.Lehtikuva