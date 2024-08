Vuoden 2025 Euroviisujen isäntäkaupunki julki!

Euroviisut julkisti 30. elokuuta, että ensi vuonna musiikkitapahtuma järjestetään St. Jakobshallessa Baselissa, Sveitsissä. Finaali on 17. toukokuuta ja semifinaalit 13. ja 15. toukokuuta.

Viisujen virallisella verkkosivustolla kerrotaan, että potentiaaliset isäntäkaupungit supistuivat lopulta Baseliin ja Geneveen. Basel on Sveitsin kolmanneksi väkirikkain kaupunki.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseistä laulukilpailua ei ole isännöinyt pääkaupunki kuuteen peräkkäiseen kilpailuun.

– EBU on innoissaan siitä, että Basel on valittu vuoden 2025 Euroviisujen isäntäkaupungiksi. Kilpailu sai alkunsa Sveitsin Luganossa vuonna 1956, ja on hienoa tuoda se takaisin synnyinseuduilleen lähes 70 vuotta myöhemmin, Euroviisujen johtaja Martin Österdahl sanoo lausunnossaan verkkosivuilla.