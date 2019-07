Syyttäjät aloittavat tutkinnan korruptiosta: Italian sisäministerin avustajan epäillään kierrättäneen venäläistä öljyrahaa Lega-puolueen vaalikampanjaan

Savoini kommentoi tänään, että on käynyt keskusteluja nimeämättömien liikemiesten kanssa, mutta kiisti puolueen vastaanottaneen rahaa venäläisiltä.

Savoini on toiminut sisäministeri Matteo Salvinin läheisenä avustajana.

Putin ja Salvinin välit lämpimät

Tapauksesta on aloitettu virallinen korruptiotutkinta. Italian laki kieltää puolueita vastaanottamasta ulkomaista rahaa, ja oppositiossa oleva demokraattipuolue on vaatinut Salvinia selvittämään asiaa parlamentin edessä.

Oikeistolaisen Lega-puolueen johtajalla Salvinilla on läheiset suhteet Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ja hän on vieraillut Venäjällä useita kertoja viime vuosien aikana. Salvini on useasti tuominnut EU:n Venäjälle asettamat pakotteet ja vaatinut niiden poistamista, kertoo Reuters.