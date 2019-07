Italian Salvinilta vaaditaan vastauksia venäläiseen vaalirahasotkuun

Vaikka rahojen lopullista kohtaloa ei tiedetä, on tapaus herättänyt kysymyksen koko Legan ja Viiden tähden liikkeen yhteishallituksen riippumattomuudesta.

Legan johtaja, Italian sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvini on velkaa selityksen italialaisille, eikä asiaa voi enää kuitata sutkautuksilla tai oikeustoimilla uhkaamalla, toimittaja Ezio Mauro linjasi la Repubblican pääkirjoituksessa torstaina.

Italian syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet tapauksesta korruptiotutkinnan. Tutkinnassa aiotaan kuulla myös asianajaja Gianluca Merandaa, joka on ilmoittanut olevansa yksi nauhoituksessa esiintyvistä italialaisista. Merandan la Repubblicalle lähettämän kirjeen mukaan neuvottelu ei koskaan johtanut sopimukseen.

Myös Salvini on kieltänyt Legan saaneen venäläistä rahaa, eikä todisteita sisäministerin osallisuudesta asiaan ole.

Salvini on artikkelin julkaisun jälkeen kieltänyt Gianluca Savoinilla olleen virallista roolia Venäjä-delegaatiossa. Italian lehdistössä on kuitenkin julkaistu kilpaa kuvia, videoita ja muita todisteita, joiden mukaan Savoini on osallistunut sekä Venäjällä että Italiassa virallisiin tapaamisiin yhdessä sisäministerin kanssa.