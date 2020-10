Syyttäjä: Vuokrausyrityksen johtaja kieltäytyi vuokraamasta romanimiehelle asuntoa ja vihjaili, että muilla asukkailla olisi parempi olla ilman miestä naapurinaan

– Syytetty on ilman hyväksyttävää syytä asettanut asianomistajan ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan ja jättänyt palvelematta yleisesti noudatettavilla ehdoilla asianomistajaa hänen etnisen alkuperänsä perusteella, syytteessä sanotaan.

Asiassa todisteena on muun muassa miehen asuntokyselyynsä saamat vastaukset sekä puhelinkeskustelut, joissa asunnon epäämistä on perusteltu.

– Syytetty on muun muassa esittänyt, että taloyhtiön muilla asukkailla on parempi olla ilman (miehen nimi) naapurina, minkä hän on kokenut erityisen loukkaavaksi, vaatimuksessa sanotaan.