Syyttäjä vaatii perussuomalaisten Mäenpäälle ja kahdelle ex-päätoimittajalle sakkoja – syytteet liittyvät Mäenpään mielipidekirjoitukseen raiskaushuhusta

Syyttäjän mukaan Mäenpää väitti mielipidekirjoituksessaan valheellisesti, että Etelä-Pohjanmaan opistossa olisi tapahtunut raiskaus ja että opiston rehtori olisi laiminlyönyt ilmoittaa asiasta poliisille. Lisäksi kirjoituksessa on syyttäjän mukaan vihjailtu, että rehtori olisi ylittänyt asiassa toimivaltansa, vaikeuttanut poliisin esitutkintaa ja loukannut väitetyn raiskauksen asianosaisten oikeusturvaa.

Mäenpää: Tarkoitus arvostella rehtorin työskentelytapaa

Mäenpää katsoo, että opiston rehtori on sellaisessa asemassa, jossa on siedettävä virkatehtäviin kohdistuvaa voimakasta kritiikkiä.

Ex-päätoimittajat puolustavat mielipidekirjoitusta

Ilkan ja Pohjalaisen entiset päätoimittajat katsovat, ettei Mäenpään mielipidekirjoituksessa ole kyse rikoksesta. Heidän mukaansa kirjoituksessa on kritisoitu sitä, miten opistossa on selvitetty raiskausväitettä ja että tällainen kritiikki on sallittua.