Syyttäjä vaatii kovia rangaistuksia FBI:n jättioperaatiossa kiinni jääneille – isoimmat jutut vasta tulossa Suomessa oikeuteen

Muiden syytettyjen rangaistusvaatimukset vaihtelevat 2,5 vuodesta kahdeksaan vuoteen. Epäillyistä kuusi on edelleen vangittuna.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin mukaan kyse on kahden organisaation toiminnasta.

– Osittain huumeita on toimittanut Suomeen yksi organisaatio, jonka asioita käsitellään (oikeudessa) myöhemmin tulevaisuudessa. Ja sen jälkeen on tämä vastaanottava organisaatio, joka on levittänyt näitä huumausaineita Suomessa.