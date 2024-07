Syyttäjä: Oulun 12-vuotiaan puukotuksesta epäillyn mielentila tutkittava

Aluesyyttäjä Juha Karikoski kertoo STT:lle, että epäillyn mielentilan tutkiminen on perusteltua sen perusteella, mitä esitutkinnassa on selvinnyt tämän terveydentilasta.

– Olen asiasta keskustellut Lämsän avustajan kanssa, joka on keskustellut asiakkaansa kanssa, ja ainakin tähänastinen heidän kantansa on, että he eivät esitystä vastusta, Karikoski kertoo.