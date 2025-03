Oulun Valkean puukotuksesta tuomio tänään

Syyttäjän mukaan mies valikoi uhrinsa ihonvärin perusteella.

Oulun käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa kauppakeskus Valkeassa viime kesäkuussa tapahtuneesta puukotuksesta.

Syyttäjä on vaatinut 34-vuotiaalle äärioikeistotaustaiselle miehelle rangaistusta kahdesta murhan yrityksestä.

Syyttäjän mukaan hän valikoi uhrinsa ihonvärin perusteella. Syytetylle tehtiin mielentilatutkimus, ja hän oli sen perusteella tekoaikaan syyntakeeton, eli ei ymmärtänyt tekonsa seurauksia.

Puukotus tapahtui torstaina 13. kesäkuuta ilta-aikaan.

Miehen uhreiksi joutuneet pojat olivat olleet viettämässä aikaa Valkeassa ja lähteneet kävelemään sieltä pois. Toinen huomasi puhelimensa akun olevan lopussa, ja he kääntyivät takaisin ladatakseen puhelinta.

Mies oli tulossa läheisestä kirjastosta, ja hän seurasi poikia noin sadan metrin matkan.

Valkean aulassa mies pidensi askeleitaan, sai pojat kiinni ja alkoi lyödä puukolla toista.

Mies puukotti 12-vuotiasta poikaa useita kertoja muun muassa takaraivoon. Sitten hän lähti jahtaamaan 15-vuotiasta poikaa.

Asianajaja: "Päässä napsahti"

Syytetty on myöntänyt puukottaneensa lasta ja yrittäneensä puukottaa toista, mutta sanonut, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tappaa.

Miehen asianajaja Heikki Aspegren sanoi oikeudenkäynnissä, että mies oli kokenut, että häntä seurataan ja hänen puhelintaan tarkkaillaan ja hänen "päässään napsahti".

Mielentilatutkimuksen tulosta käsiteltiin helmikuussa käräjäoikeuden istunnossa, ja oikeus ottaa kantaa tutkimustulokseen tänään annettavassa tuomiossaan.

Yleensä tuomioistuimet eivät näe syytä arvioida asiaa toisin kuin mielentilatutkimuksessa on tehty. Syyntakeettomaksi todetut jätetään tuomitsematta rangaistukseen.

Miehellä on äärioikeistotaustaa. Hän on ollut mukana sittemmin kielletyn uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnassa. Hänellä on myös aiempaa väkivaltarikostaustaa.

Mies on aiemmin tuomittu muun muassa Jyväskylän kirjastossa vuonna 2013 tapahtuneesta puukotuksesta.

Hän hyökkäsi kahden muun henkilön kanssa kirjastossa järjestettyyn Äärioikeisto Suomessa -kirjaa käsittelevään tilaisuuteen ja puukotti ovimiestä.

Hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja useista muista rikoksista puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.