Uusnatsille luetaan syytteet kahden lapsen murhan yrityksestä Oulussa

– (Puukotuksen uhri) on lyyhistynyt maahan, ja toinen poika on lähtenyt pakoon. Epäilty on lähtenyt perään ja yrittänyt siinäkin lyödä puukolla. Vartija on toiminut rohkeasti, mennyt väliin ja saanut taklattua epäillyn. Sitten sivullisetkin ovat tulleet apuun, puukko on saatu pois epäillyltä ja tilanne hallintaan, kertoi kesäkuussa Ari Soronen keskusrikospoliisista (KRP).