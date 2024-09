Syyshelteiden kirous: Hermomyrkkyä tuottava sinilevä vaarassa levitä Suomeen

Etelä- ja Keski-Euroopassa makeassa vedessä esiintyvä sinilevä voi mahdollisesti levitä Suomen leveysasteille, jos järvien pintavedet nousevat. Kyseinen lämpimien vesien sinilevä Raphidiopsis raciborskii on kiusannut muun muassa terveyskylvyistään tunnettua mineraalipitoista Balaton-järveä Unkarissa. Tämä sinilevä on alun perin trooppisten alueiden sinilevä, joka on muodostanut kukintoja myös lauhkealla vyöhykkeellä.