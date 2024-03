Syyhypunkki elää ihmiskehon ulkopuolella vain muutaman vuorokauden – kuuluu hämähäkkieläimiin

Syyhypunkki pähkinänkuoressa: Syyhyn aiheuttaja on syyhypunkki, joka kuuluu hämähäkkieläimiin.

Leviää kosketustartuntana iholta, vaatteiden ja vuodevaatteiden välityksellä.

Tarttumiseen vaaditaan toistuva tai intensiivinen kontakti, kuten samassa taloudessa asuminen tai yhdyntä. Syyhy ei yleensä tartu pelkästään kättelemällä.

Syyhy tarttuu pääasiassa ihmisestä toiseen ja selviää kehon ulkopuolella tekstiileissä korkeintaan muutaman vuorokauden.

Lääkehoidon yhteydessä on hyvä kuitenkin myös pestä päivittäisessä käytössä olevat vaatteet, lakanat ja pyyhkeet sekä tuulettaa tai imuroida tyynyt ja peitot.

Tartunnan jälkeen syyhypunkki kaivautuu ihon sisään ja tekee käytäviä muun muassa sormien väleihin, ranteisiin, kyynärvarsien sisäpinnoille, kainaloihin, genitaalialueelle.

Syyhyn oireena on kutiseva ihottuma, kutinaa on etenkin öisin.

Esiintyy muun muassa laitosoloissa pitkäaikaispotilaiden osastoilla, vanhainkodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Todetaan eniten talvisaikaan.