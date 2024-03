Syyhylääkkeiden hintoihin ei ole luvassa helpotusta – tässä syy

Syyhy leviää tällä hetkellä räjähdysmäisesti Suomessa, mikä on saanut monet perheet kyseenalaistamaan syyhylääkkeiden kallista hintaa. Kulut voivat nousta jopa tuhansiin euroihin, jos yksi hoitokerta ei riitä. Näin on käynyt monille, sillä Suomessa ensisijainen hoitomuoto permetriinivoide on menettänyt tehoaan.