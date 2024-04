Ethän mennyt lankaan? Tukes muistuttaa, etteivät tällaiset tuotteet paranna syyhyä – "Pahimmillaan pahentaa sairauden tilaa"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo tiedotteessaan ilmoituksista, joita on tehty iholle levitettävistä, syyhypunkin hoitoon markkinoiduista kosmetiikkavalmisteista.

Tukes muistuttaa, että kosmetiikkavalmisteilla ei voi parantaa syyhyä tai häätää syyhypunkkia. Niinpä tällainen markkinointi on harhaanjohtavaa.

Kosmetiikkaa ei saa markkinoida näin

Tukesin kosmetiikkavalvonnassa on havaittu, että aika ajoin kosmetiikkaa markkinoidaan erilaisten iholla esiintyvien sairauksien hoitamiseen. Tukesin mukaan viime aikoina tällaisia tapauksia on tullut esille syyhyongelman yhteydessä. Voiteita on markkinoitu väittämillä, joiden mukaan ne häätäisivät syyhypunkkeja ja parantaisivat syyhyä.