Syvällä käynyt massamonsteri varoittaa kehonrakentajia "pahimmasta asiasta planeetalla": "Usko minua"

Yhdysvaltalainen Kali Muscle on kerännyt katseita valtavasta koostaan yhdistettynä kireyteen. Massamonsteri on nähty myös Hollywoodissa esiintymässä muutamissa elokuvissa, ja hän on herättänyt huomiota elämäntarinallaan. Muscle istui nuoruudessa vankilassa ryöstöstä, mutta nosti kiven sisällä rautaa, keräsi hurjasti massaa ja nousi tähteyteen.

Pelkkää ruusuilla tanssimista Musclen elo ei ole kuitenkaan sittemmin ollut. Viime vuonna mies joutui sairaalaan saatuaan sydänkohtauksen. Häneltä oli mennyt valtimo täysin tukkoon.

Muscle selvisi hengissä, mutta viime vuosina usea nimekäskin kehonrakentaja on kuollut verrattain nuorena terveysongelmiin. Muscle onkin pitänyt ääntä kehonrakennuksen vaaroista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Steroidien käyttönsä ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen myöntänyt Muscle, 47, kehottaa tuoreella YouTube-videollaan seuraajiaan huolehtimaan ensisijaisesti ja ennen kaikkea terveydestään. Video on otsikoitu raflaavin sanoin "Kehonrakennus tulee päättämään elämäsi".

– Terveys on rikkautta, Muscle korostaa videolla.

Muscle sanoo, että monet haluavat olla lihaksikkaita ja "turvonneita", ja moinen "on siistiä", mutta hän kehottaa tekemään asian säällisesti – latomatta kehoon rekkalastillista steroideja ja muita dopingaineita.

– Pysy mahdollisimman naturaalina, syö mahdollisimman terveellisesti. Kaikissa viisauden kirjoissa viisas mies oppii muiden virheistä. Minulla ei ollut ketään, jolta oppia.

– Olen nähnyt kehonrakentajien ja treenaavien ihmisten kuolevan nuorena, mitä tahansa, mutta jos et tunne heitä henkilökohtaisesti, jos et pääse puhumaan heille, se on kuin satua, eikö?

"Kaikki heistä ovat epäterveitä"

Musclen mukaan kehonrakentajien katsominen voi johtaa harhaan, koska he voivat näyttää hyvältä, mutta eivät ole aina kuitenkaan terveitä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos tulet sairaaksi, se on pahin asia planeetalla. Usko minua, olen tässä kertomassa sen sinulle.

Muscle huomauttaa, että on selätettävänä henkisiä haasteita, joista yksi on, "kuinka kauan tulet elämään". Hän kyseenalaistaa kehonrakennuksessa kilpailemisen järkevyyden.

– Haluat kasvaa isoksi, koska "he näyttävät niin hyvältä". Kaikki heistä ovat epäterveitä, mies kärjistää.

On yleisesti arvioitu, että kehonrakennuksen isoissa kisoissa on liki mahdotonta menestyä naturaalina. Muscle itse on aiemmin puhunut "raa'asta totuudesta" koskien steroidien käyttämistä tietyn kuosin saavuttamiseksi kisalavalla.

Muscle on sanonut, että steroidien mättämisellä on kehonrakentajaan enemmän vaikutusta kuin treenaamalla ja oikein syömisellä.