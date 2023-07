Käyttö sai loppua – kehonrakennuksen ykkönen varoittaa hirvittävästä dopingaineesta: "Jätkät perustavat somensa sille"

Bumstead on takonut viime vuosina kovaa menestystä ja voittanut kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympian classic physiquen neljästi peräjälkeen 2019–22. "CBumilla" on paljon tietoutta myös dopingista, jota lajin kovimmalla huipulla runsaasti käytetään.

28-vuotias kanadalainen korostaa, että aineiden käytön riskit on tiedostettava.

Bumstead aikoo siirtyä sivuun – riippumatta siitä, missä hän on urallaan – jos steroidien käyttö alkaa vaikuttaa haitallisesti hänen terveyteensä.

– Se ei ole minulle sen arvoista. Kehonrakennuksen jälkeenkin on elämää. En ole pelkästään kehonrakentaja, vaan olen enemmän.

"Vahingoittaa maksaa, munuaisia ja kaikkea"

Bumsteadilla on myös rajansa, mitä hän käyttää. Hän puhuu trenbolonista suurimpana pahana kyseisen anabolisen steroidien erityisen haitallisten sivuvaikutusten vuoksi.

– On jätkiä, jotka kirjaimellisesti perustavat sosiaalisen mediansa nykyään sille. Se on kuntosalikulttuurimeemi. En edes usko, että ihmiset ymmärtävät, millainen vaikutus näillä vitseillä ja meemeillä on ihmisiin, jotka näkevät sinut jatkuvasti vitsailemassa ja jauhamassa, että tarvitset sitä lisää ollaksesi parempi, isompi ja kaikkea tätä paskaa.