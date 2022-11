Syrjintä työelämässä vaikeuttaa maahanmuuttajanaisten kotoutumista

Kuitenkin Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) tuoreiden raporttien mukaan kolmansista maista saapuvien maahanmuuttajanaisten on vaikea työllistyä Suomessa. He työllistyvät meillä toiseksi huonoiten Pohjoismaista.

– Myös kieli on helpompi oppia, kun on töissä, Haatainen sanoi.

Norjassa panostetaan maahanmuuttajanaisten työllistymiseen

– Hyvin tärkeää on, ja se on tuottanut hyviä tuloksia, että kyse on yksilöllisesti räätälöidystä ohjelmasta. Jokaisella osallistujalla on oma, yksilöllisesti tehty ohjelma, Khan sanoi.