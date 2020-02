Sydänvikaisen 5-vuotiaan Minkan äiti tietää, miltä tuntuu, kun pientä lasta ei voida parantaa leikkauksella: "Äiti, vie minut kotiin"

Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Yksi heistä on Sarita Laarin Minka-tytär, jolle on jouduttu tekemään vuosien varrella jo kolme eri sydänleikkausta. Äidille sydänhäiriöisen lapsen kasvun seuraaminen on raastavaa, sillä elinajanennustetta ei pysty kukaan sanomaan varmaksi.