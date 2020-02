Sydäntäsärkevä tarina: Maa sortuu vähitellen perheen unelmakodin alta – vakuutus ei korvaa: "Luonto taistelee meitä vastaan"

– Luonto taistelee meitä vastaan ja me emme voita, Dean Ralphs sanoo murheellisena.

– Se on surullista, se on meidän kotimme. Luulin, että saisimme lapset opiskelemaan ja voisimme eläköityä tänne, Brenda Ralphs kyynelehtii.

Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen, sillä asuntolaina on vielä maksamatta. Vakuutuskaan ei korvaa maaperän vajoamisesta koituvaa vahinkoa.

Tuleeko liittovaltiolta apua?

– Jos meidät kelpuutetaan, saamme liittovaltion hätätilanneviraston avustusta. Täällä on paljon kärsiviä ihmisiä, joilla olisi todella käyttöä tuolle avulle, Dean kertoo.

– Olemme tavallaan surreet jo taloa. Meillä on ollut neljätoista hyvää vuotta täällä ja meillä on hyviä muistoja. Meidän on vain mentävä eteenpäin.