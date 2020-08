Kalifornian tuhoisat metsäpalot raivaavat tieltään kokonaisia naapurustoja – kotinsa menettänyt Luke: "Olemme täysin murtuneita"

Sammutustöitä hidastavat myös ihmiset, jotka eivät suostu lähtemään kodistaan, vaan yrittävät suojata talonsa palamiselta. Yksi heistä on Boulder Greekissä asuva Scott Headley.

Palomiesten työtä vaikeuttaa myös veden saatavuus, sillä San Lorenzo Valleyn alueella veden jakelu on poikki sulaneen vesiputken takia. Palomiesten täytyy kulkea edestakaisin täyttämässä suurta vesitankkia.

Satoja tuhansia evakuoitu – osa menettänyt kotinsa

– Tämä on kaikki, mitä on jäljellä. Tämä on tavallaan koko elämäni. Tässä oli koti, jossa vartuin ja missä minä, vaimoni ja lapseni asuimme kolme vuotta, Immel kertoo.