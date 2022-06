Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijauran juhlaviikonloppu alkoi Lontoossa torstaina 2. kesäkuuta Trooping the Color -juhlaparaatilla. Trooping the Colour -paraatilla juhlistetaan vuosittain virallisesti hallitsijan syntymäpäivää, vaikka 96-vuotiaan Elisabetin oikea syntymäpäivä on 21. huhtikuuta.