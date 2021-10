Swazimaan protestit kärjistyvät: Sairaanhoitajat kieltäytyvät auttamasta poliiseja – syynä hoitohenkilökunnan ampuminen

Afrikan Swazimaan sairaanhoitajat ovat kieltäytyneet antamasta poliiseille hoitoa sen jälkeen, kun heidän on kerrottu ampuneen mieltään osoittanutta hoitohenkilökuntaa.

Hallitus on kieltänyt maassa kaikki mielenosoitukset sekä kiistänyt turvallisuusjoukkojen käyttäneen ammuksia. Toimittajien mukaan sairaanhoitajat järjestivät mielenosoituksia perjantaina kolmessa eri sairaalassa.

30 henkilöä loukkaantui tulituksessa

The Swazi News on jakanut Twitter-tilillään videon, jossa näkyy sairaanhoitajia protestoimassa Nhlangano Health Centre -sairaalalla.

SDNU on kehottanut kaikkia hoitajia ”olemaan auttamatta poliiseja solidaarisuudesta ammuttuja hoitajia kohtaan”.

Liiton puheenjohtaja Welcome Mdluli on myöntänyt kehotuksen sotivan vastoin periaatetta, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada hoitoa. Hän on kertonut BBC:lle, että liiton jäsenet pelkäävät poliisia.