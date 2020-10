"He ampuivat ja etenivät suoraan meitä kohti" – Turvallisuusjoukkojen kerrotaan surmanneen useita mielenosoittajia Nigeriassa

– He (joukot) alkoivat ampua meitä, rauhanomaisia mielenosoittajia kohti, nimettömänä pysyvä mielenosoittaja kertoo BBC:lle.

– He ampuivat ja etenivät suoraan meitä kohti. Se oli kaoottista. Jotakuta ammuttiin aivan lähelläni ja hän kuoli siihen paikkaan.

Video- ja kuvamateriaalia ampumisesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Niissä muut mielenosoittajat yrittävät auttaa haavoittuneita.

Mielenosoittajat vastustavat poliisiväkivaltaa

Mielenosoitukset, joissa on vastustettu nyt jo lakkautettua SARS-poliisiyksikköä, ovat jatkuneet kaksi viikkoa. Mielenosoituksissa on vastustettu poliisin harjoittamaa väkivaltaa. Qatarilaisen al-Jazeera-kanavan mukaan yksikköä on syytetty kiristämisestä, kiduttamisesta ja laittomista surmista.