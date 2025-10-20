Lapuan traktoriturmaa tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena.

Lapualla 15-vuotiaan traktorinkuljettajan kuolemaan johtanutta kolaria tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena, kertoi Pohjanmaan poliisi maanantaina.

Traktori ja henkilöauto kolaroivat perjantaina Siiriläntien ja Arorannantien risteyksessä hieman ennen viittä iltapäivällä.

Henkilöauton kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen loukkaantui. Loukkaantunut kuljetettiin sairaalahoitoon. Traktorissa matkusti vain 15-vuotias kuljettaja, joka kuoli onnettomuudessa.

Poliisi ei avaa yksityiskohtia tapahtumien kulusta eikä osallisten henkilöllisyyksiä. Lisäksi poliisi pyytää antamaan menehtyneen nuoren perheelle ja läheisille rauhan surra ja käsitellä tapahtunutta.

Poliisi ei tiedota esitutkinnasta tuoreeltaan enempää.