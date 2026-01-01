Vuoden vaihtumista varjostivat lukuisat tulipalot.
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen alueella kirjattiin keskiviikkopäivän ja torstain alkuyön aikana yli 40 hälytystä. Näistä suurin osa liittyi ilotulitteista aiheutuneisiin tulipaloihin.
Espoon Matinkylässä puolestaan oli yöllä tulessa pizzeria, joka paloi käyttökelvottomaksi. Palosta on uutisoinut muun muassa Ilta-Sanomat.
Lapissa Kittilän lentoasemalla syttyi yöllä palo aseman sähkökeskuksessa. Lapin pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti lentoaseman tiloja.
Pelastuslaitos ei osannut varhain aamuyöllä arvioida palon vaikutusta aseman toimintaan.
Finavian sivujen perusteella Kittilän lentoaseman vuoden ensimmäiset lennot olivat aamukuuden aikaan lähdössä normaalin aikataulun mukaisesti.
Kissa pelastettiin Tampereen asuntopalosta
Tampereella sisätiloissa räjäytetty ilotulite johti tulipaloon, jonka seurauksena asunto paloi asumiskelvottomaan kuntoon. Asunnossa olleet ehtivät poistua palon huomattuaan. Pelastuslaitos pelasti asuntoon jääneen kissan.
Varsinais-Suomen Maskussa tuhoutui nelihenkisen perheen omakotitalo uudenvuoden yönä. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tulipalo tuhosi omakotitalon niin ikään Etelä-Savossa Juvalla.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan Nokialla syttyi uudenvuoden yönä tulipalo käytöstä poistetussa rakennuksessa. Palo oli pelastuslaitoksen mukaan mahdollisesti sytytetty tahallaan.