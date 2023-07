SVT: Ruotsissa halutaan nyt polttaa Koraanin lisäksi myös Toora ja Raamattu – poliisille jätetty useita lupahakemuksia

Hakemuksen on jättänyt viisikymppinen nainen, joka kertoo SVT:lle tehneensä päätöksen hakemuksen jättämisestä viime viikon tapahtumien jälkeen.

Myös kolmekymppinen mies on nyt jättänyt lupahakemuksen Tooran eli juutalaisten pyhän kirjan ja Raamatun polttamisesta Israelin suurlähetystön edessä. Mies on kirjoittanut hakemukseensa, että kyseessä on vastaus viime viikon tapahtumiin ja symbolinen kokoontuminen sananvapauden puolesta.