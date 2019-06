Sveitsiläiset naiset lakossa – sadattuhannet vaativat tasa-arvoa vanhoillisessa alppivaltiossa: "Seksistinen kulttuuri on arkipäivää"

Yllä olevien kommenttien lisäksi he ovat muun muassa paukuttaneet kattiloita eteläamerikkalaiseen protestointityyliin. He ovat lakkoilleet eri puolilla maata monin tavoin piknikeistä venytettyihin lounastunteihin ja lastenvaunumarsseihin.

Kyseessä on lakkoilu naisten nykyistä tasa-arvoisemman aseman puolesta.

Oikeudet saatu hitaasti

Naiset saivat äänioikeuden 1971. Vuoteen 1985 asti he joutuivat pyytämään aviomieheltään lupaa mennäkseen töihin tai avatakseen oman pankkitilin. Sukupuolten tasa-arvoa koskeva laki astui voimaan 1996. Äitiysloma kirjattiin lakiin vasta 14 vuotta sitten. Naisten euro on keskimäärin noin 80 senttiä.

Hallituksen omien tilastojen mukaan naisten ja miesten väliset tuloerot ovat leventyneet vuoden 2000 jälkeen. Naisten osaamiseen perään kyseleminen on yhä arkea, samoin ylenkatse työpaikoilla.

Maailman talousfoorumin selvityksen mukaan Sveitsi on maailman valtioiden joukossa sijalla 34 liittyen naisten työelämään osallistumiseen, ja sijalla 44 palkkatasa-arvossa.

"Seksismi arkipäivää"

– Kyse on paljosta muustakin kuin tasa-arvosta. Seksistinen kulttuuri on arkipäivää Sveitsissä. Se on näkymätöntä, ja olemme niin tottuneita vain pärjäämään, että tuskin edes huomaamme sitä, sanoo Guardian-lehdelle Claire Almeida Lozar, yksi naisten lakkopäivän järjestäjistä.