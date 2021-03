Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää – tasa-arvolla on yhä esteitä ja pandemiakin jätti jälkensä

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa naiset marssivat keskustan läpi nostaakseen esiin ongelmat, joita koronapandemia on tuonut naisille. Pandemian aikana naisiin kohdistuvan väkivallan, työtaakan ja palkanleikkausten kerrotaan kasvaneen.

Naapurimaa Puolassa puolestaan naiset vastustavat varsin tuoreeltaan hyväksyttyä lakia, joka kieltää abortin Puolassa lähestulkoon täysin. Aborttilain muutos on johtanut Puolassa laajoihin mielenosoituksiin.

Häirintä ja väkivalta edelleen tasa-arvon esteinä

UN Women Suomen toiminnanjohtajan Jaana Hirsikankaan mukaan naisten osallisuutta on kautta aikojen pyritty rajaamaan erilaisin keinoin, äärimmillään väkivallalla.

– Laajamittainen naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta on tänäkin päivänä vakava este naisten tasa-arvoiselle osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä samalla demokratian toteutumiselle, Hirsikangas sanoo järjestön tiedotteessa.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kertoo kattojärjestön tiedotteessa, että vain 22 maailman valtion tai hallituksen johdossa on tällä hetkellä nainen. Lisäksi maailmassa on yhteensä 119 maata, joissa nainen ei ole ikinä ollut valtion johdossa.

Pandemia on lisännyt perheväkivaltaa Euroopassa

YK-liitto kertoo, että yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut 15 vuotta täytettyään miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi.

Naiset ovat olleet koronataistelun eturintamassa

– Naiset ovat olleet koronaviruksen vastaisen taistelun eturintamassa. Pandemia on koetellut erityisesti naisvaltaisia aloja, kuten terveydenhuoltoa. Monilta aloilta on myös hävinnyt työpaikkoja kriisin seurauksena, mikä on vaikuttanut naisten työllisyyteen, parlamentti kertoi keskiviikkona.