Suutelukohussa ryvettynyt Luis Rubiales palasi Espanjaan – poliisi otti talteen heti lentoasemalla

Poliisi otti Rubiales kiinni keskiviikkona lentoasemalla Madridissa hänen saapuaessa Dominikaanisesta tasavallasta, missä hän on viettänyt viime viikot, kertoo muun muassa Marca. Rubiales on epäiltynä Espanjan jalkapalloa ravistelevassa laajassa korruptioskandaalissa. Rubiales kiisti syytökset La Sexta -kanavan haastattelussa, josta Marca on julkaissut otteita. Haastattelu on määrä esittää kokonaisuudessaan Espanjassa keskiviikkoiltana.