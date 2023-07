Suurlähettiläs Matti Lassila: Suomen Bagdadin lähetystön tuhoista ei vielä tietoa

– Yöllä saimme tiedon siitä, että mielenosoittajia on mennyt jälleen Ruotsin suurlähetystön alueelle. Videokuvan perusteella siellä on sytytetty tulipaloja ja menty sisään Ruotsin kanslian tiloihin, Lassila kertoi.

– Meillä ei siis ole tiedossa vielä, millaisia vahinkoja on aiheutettu ja miten mielenosoittajat ovat suurlähetystöjen alueelta poistuneet. Ruotsin turvatiimistä ollaan sinne menossa paraikaa.

– Meillä on ennakkovarautumisen periaate, varovaisuusperiaate. Jos alkaa hiemankin tuntua siltä, että olisi tulossa uusi mielenosoitus, lähdemme mieluummin alta pois kuin jäämme odottelemaan. Se tieto meillä oli, että tänään on jälleen tarkoitus polttaa Koraani Tukholmassa.

Matkustamista Irakiin ei suositella

– Kyllä me aiomme reagoida. Tässä on rikottu myös Suomen suurlähetystön koskemattomuutta. Koko yhteinen lähetystöalue on vieraiden valtojen, Suomen ja Ruotsin, suurlähetystöjen aluetta.