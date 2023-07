Suurlähettiläs kertoo MTV:lle yöllisestä hyökkäyksestä Bagdadissa: "Tällä kertaa vahingot taitavat olla paljon suuremmat"

– He kiipesivät muurien ylitse ja osoittivat mieltään Ruotsin suurlähetystön pihalla. Seuraavaksi he sytyttivät tulipaloja ja murtautuivat Ruotsin suurlähetystön tiloihin. Tulipaloja sytytettiin käsittääkseni sekä sisällä että ulkona, suurlähettiläs Matti Lassila kertoo MTV Uutisille.

Varmaa tietoa vahinkojen laajuudesta ei ole, koska paikan päällä ei ole päästy käymään. Lassilan mukaan on mahdollista, että alueella on edelleenkin mielenosoittajia.

"Olihan se meille järkytys"

– Nähtävästi niiden yli on ollut kuitenkin suhteellisen helppo päästä. Alueen ulkopuolella on aika paljon rakennustyömaata, ja siellä näyttäisi olevan erilaisia tikkaita aika helposti saatavilla.

– Olihan se meille järkytys, kun yöllä alkoi tulla uutisia, että lähetystöalueelle on taas menty. Taisimme odottaa, että uusia mielenosoituksia tulee sitten, kun Koraani on poltettu, mutta nyt mieltä osoitettiinkin jo ennen sitä.

Suomella on tällä hetkellä Bagdadissa kaksi diplomaattia, Lassila mukaan lukien. Määrä on normaalia pienempi sekä kesäkaudesta että Koraani-tilanteesta johtuen.

"Viha näyttää kohdistuvan nimenomaan Ruotsiin"

– Irakissa on monia erilaisia poliittisia ryhmiä, joista osa on tottunut käyttämään voimakeinoja ja näyttämään voimaansa aika ajoin erilaisissa poliittisissa tarkoituksissa. Tämä Koraani-asia on hiertänyt tai aiheuttanut suuttumusta monissa irakilaisissa. Tuskin he ilman sitä olisivat menneet Ruotsin suurlähetystöön ja tehneet, mitä tekivät.