Suurlähettiläs: Israelissa ei iloita aseleposopimuksesta

Israelilaiset pelkäävät suurlähettilään mukaan, että aseleposopimuksen nojalla vapautettavista panttivangeista moni on kuollut.

Israelilaiset eivät iloitse Gazan aselepo- ja vankienvaihtosopimuksesta, vaan tunnelmat ovat varaukselliset, apeat ja huolestuneet, kuvailee Suomen Israelin-suurlähettiläs Nina Nordström.

– Palestiinalaisten puolella ehkä iloitaan, mutta Israelin puolella ei iloita, Nordström kertoi STT:lle puhelimitse Tel Avivista tänään lauantaina.

Israel ja äärijärjestö Hamas pääsivät tällä viikolla sopimukseen aselevosta Gazan alueella sekä israelilaisten panttivankien vapauttamisesta vaihdossa palestiinalaisiin vankeihin. Israelin hallitus hyväksyi sopimuksen lauantain vastaisena yönä.

Sopimuksen ensimmäinen vaihe kestää 42 päivää, ja sen aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa yhteensä 33 panttivankia. Nordströmin mukaan israelilaiset pelkäävät, että sopimuksen nojalla vapautettavista panttivangeista moni on kuollut.

– Pelätään, että sieltä ei montaa elossa tule, Nordström sanoo.

Hamas otti 251 panttivankia, kun järjestö hyökkäsi Israeliin lokakuussa 2023. Panttivangeista 94 on yhä Hamasin hallussa, mutta Israel uskoo, että enää 60 on elossa.

Nordströmin mukaan juuri panttivankien vapauttaminen on ollut israelilaisille kaikista tavoitteista päällimmäinen. Sillä, montako panttivankia vapautetaan elävänä, voi olla vaikutusta aselevon seuraavien vaiheiden neuvotteluihin.

– Vastaavasti Israelissa pelätään, että vankienvaihdossa myös huomattava määrä terroritekoja tehneitä (palestiinalaisia) vankeja vapautetaan, ja silläkin voi olla merkitystä yleiselle ilmapiirille, Nordström sanoo.

Aseleposopimuksen ensimmäisen vaiheen on määrä alkaa sunnuntaiaamuna.

Trump laittanut painetta

Nordströmin mukaan voi olla useita syitä siihen, että aseleposopimus saatiin nyt aikaan.

Yksi syy on se, että elossa olevien panttivankien määrä on vähentynyt. Nordströmin mukaan kummallakin osapuolella on kannustimet tehdä sopimus, kun Hamasin ottamia panttivankeja on vielä elossa.

– Toinen syy on se, että sota on jatkunut pitkään ja Israelin puolella tiedetään, että terroristijärjestöä (Hamasia) ei pystytä tuhoamaan kokonaan, koska se on ideologinen, Nordström sanoo.

Kolmantena syynä sopimuksen syntymiselle on Nordströmin mukaan se, että Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump on asettanut osapuolille painetta siitä, että sopimus tulee saada aikaan ennen maanantaina pidettäviä virkaanastujaisia.

Osa pitää hintaa kovana

Aseleposopimuksen ensimmäisen vaiheen aikana ryhdytään vasta neuvottelemaan sopimuksen toisesta ja kolmannesta vaiheesta.

Nordströmin mukaan on vaikea arvioida, millaiset mahdollisuudet Israelilla ja Hamasilla on päästä sopuun aselevon seuraavista vaiheista.

– Israelissa on poliittisesti suuri paine sille, että saadaan aikaan pitkäaikainen aselepo, mutta on myös paljon ääniä, jotka sanovat, että tämän diilin hinta on kova, Nordström kertoo.

Israelilaisista osa siis katsoo, että palestiinalaisia vankeja vapautetaan liian paljon suhteessa siihen, minkä verran israelilaisia panttivankeja palautetaan.

Israelin oikeusministeriön mukaan yli 700 palestiinalaista vankia on tarkoitus vapauttaa osana sopimuksen ensimmäistä vaihetta.

Raastava kysymys

Gazan aselepo- ja vankienvaihtosopimus on jakanut Israelin hallitusta. Vaikka hallitus hyväksyi sopimuksen, osa hallituksen jäsenistä äänesti sen hyväksymistä vastaan. Ainakin hallituksen äärioikeistolaisten ministerien tiedetään olleen sopimusta vastaan.

Nordström kuvailee, että sopimus on hyvin raastava ja jakava kysymys Israelin hallitukselle ja koko israelilaiselle yhteiskunnalle. Hänen mukaansa kysymys jakaa koko yhteiskuntaa, eivätkä jakolinjat mene selkeästi puoluekannan mukaan.

Nordström toteaa, että pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus ei ole hajonnut ainakaan tässä vaiheessa.

– Sitten kun seuraavista vaiheista neuvotellaan, niin nähdään, kestääkö hallitus niitä vaiheita, mutta tämän se on nyt toistaiseksi kestänyt.

Paljon epävarmuutta

Suurlähettiläs Nordströmin mukaan Israel on ilman muuta saavuttanut joissakin määrin tavoitteitaan Gazan sodassa. Hänen mukaansa ei voi kuitenkaan sanoa, että Israel olisi päässyt niin pitkälle kuin se olisi toivonut.

– Hamas on edelleen Gazassa, ja se perusasetelma ei ole hävinnyt tai muuttunut, Nordström sanoo.

Hänen mukaansa tilanteeseen liittyy hyvin paljon epävarmuustekijöitä.

– Vasta tulevien viikkojen aikana nähdään, miten tämä (aseleposopimus) lähtee onnistumaan.