Suurin osa tapaturmista sattui viikonloppuöisin.
Yli 80 prosenttia sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta.
Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. 70 prosenttia onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä.
Tutkimuksen mukaan syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi.
Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021–2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja.