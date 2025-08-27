Terroripommiryhmällä tehtävä Salossa – tämä tilanteesta tiedetään

OMA Salon poliisitehtävä 27.8.2025
Poliisi on eristänyt tehtäväalueen.Simo Päivärinta
Julkaistu 27.08.2025 18:37(Päivitetty 36 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva

Johanna Pakarinen

johanna.pakarinen@mtv.fi

Lounais-Suomen poliisilla on meneillään usean partion tehtävä Salon Meriniityn kaupunginosassa.

Poliisin mukaan operaatio liittyy käynnissä olevaan rikostutkintaan, ja toimenpiteet kohdistuvat alueella sijaitsevaan ajoneuvoon. Koska tilanne on vielä kesken, poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi asiaa tarkemmin.

Tehtäväalueen läheisyydessä on liikennejärjestelyjä, mutta poliisin mukaan sivullisille ei aiheudu vaaraa.

OMA Salon poliisitehtävä 27082025Poliisin terroripommiryhmä (Tepo) on paikalla.Simo Päivärinta

Silminnäkijän mukaan poliisi on eristänyt alueen ja kertonut silminnäkijälle tehtävän liittyvän räjähteisiin. 

– Täällä on kova tilanne päällä ja poliisi on kertonut eristäneensä paikan räjähteen takia, silminnäkijä kertoo MTV Uutisille.

Paikalla on poliisin terroripommiryhmä (Tepo).

