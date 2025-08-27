Terroripommiryhmällä tehtävä Salossa – tämä tilanteesta tiedetään

Lounais-Suomen poliisilla on meneillään usean partion tehtävä Salon Meriniityn kaupunginosassa.

Poliisin mukaan operaatio liittyy käynnissä olevaan rikostutkintaan, ja toimenpiteet kohdistuvat alueella sijaitsevaan ajoneuvoon. Koska tilanne on vielä kesken, poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi asiaa tarkemmin.

Tehtäväalueen läheisyydessä on liikennejärjestelyjä, mutta poliisin mukaan sivullisille ei aiheudu vaaraa.

Poliisin terroripommiryhmä (Tepo) on paikalla.Simo Päivärinta

Silminnäkijän mukaan poliisi on eristänyt alueen ja kertonut silminnäkijälle tehtävän liittyvän räjähteisiin.

– Täällä on kova tilanne päällä ja poliisi on kertonut eristäneensä paikan räjähteen takia, silminnäkijä kertoo MTV Uutisille.

