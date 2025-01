Suuri paljastus Lionel Messistä

Lionel Messi, 37, haluaa pelata vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa, vahvistaa Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni.

Messi ja Scaloni johdattivat Argentiinan yhdessä vuoden 2022 maailmanmestaruuteen Qatarissa. Maailmanmestaruus oli kolmas Argentiinan historiassa.

Mestariluotsi Scaloni on nyt kertonut, ettei kahdeksankertaisella Ballon d'Or -voittaja ole aikomusta jättää myöskään ensi vuoden turnausta väliin. Tahtotila nähdä Messi Argentiinan mukana on molemminpuolinen.

– Ensimmäiseksi on sanottava, että sekä hän että hänen joukkuetoverinsa ovat tietoisia siitä, että aikaa on jäljellä kohtuullisesti, ja että hän ja kaikki muutkin haluavat pelata MM-kisoissa, Scaloni sanoi DSPORTSille.

– Meidän on odotettava ja katsottava, miten asiat kehittyvät. Hän (Messi) tietää, mitä me ajattelemme. Hän on meistä kaikista älykkäin.

Scaloni puhui myös entisen argentiinalaistähden Angel Di Marian päätöksestä vetäytyä maajoukkueesta sen jälkeen, kun hän oli voittanut toisen Copa America -pokaalinsa viime vuonna.

– Kuulemani perusteella se (Di Marian maajoukkueura) on ohi. Ja parhaalla mahdollisella tavalla, Scaloni sanoi.

– Jos hän olisi kirjoittanut elokuvan, kirjan, tai oman jalkapallotarinansa, en usko, että hän olisi kirjoittanut sitä yhtä hyvin kuin hän lopetti sen.

Messi pelaa MLS-seura Inter Miamin riveissä. Kaudella 2024 Barcelona-legenda teki 22 otteluun 21 maalia ja antoi 11 maalisyöttöä.