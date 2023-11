Suuri mullistus: Ammattisotilaat haluavat parran

– Kyse on myös yhdenvertaisuudesta: esimerkiksi reserviläisiltä ei kielletä partaa kertausharjoituksissa. Parrakkuus ei estä sotilaan palvelusta. Vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa. Ulkonäkö ei vaikuta kykyyn suorittaa sotilastehtäviä, järjestöjen puheenjohtajat luettelevat.

He vetoavat myös siihen, että kasvokarvoitus on sallittu muissa Pohjoismaissa ja useissa Nato-maissa. Ehtona on se, että ne eivät saa vaarantaa turvallisuutta tai ammatillista toimintakykyä. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ehtona partojen pitämiselle on järjestöjen mukaan se, että niiden on oltava "siistejä ja huoliteltuja".