Helsinkiläisnainen aikoi rauhanturvaajaksi – tie nousi pystyyn hijabin käytön takia

Poliisin osalta peruste on, että poliisin uskonnollinen vakaumus ei saa tulla esiin pukeutumisen kautta.

Mohamud kertoo, että hän olisi käyttänyt palveluksessa korviin asti ulottuvaa turbaania, joka peittää vain hiukset. Reaktioita postaukseen on tullut paljon, sekä vihakommentteja että tukea ihmisiltä, jotka samaistuvat Mohamudin tilanteeseen. Joukossa on myös muita hijabia käyttäviä naisia, joista jotkut olisivat olleet kiinnostuneita poliisikoulutuksesta.

– On niin surullista nähdä, että en ole ainut. Mohamud kertoo aikovansa tehdä kansalaisaloitteen hijabin käytöstä. Hänen tulevaisuudensuunnitelmansa ovat nyt auki, koska hän ei asepalvelussuunnitelmansa takia ole hakenut muuhun koulutukseen. Hän sanoo halunneensa tuoda tilanteensa julkisuuteen, koska asia ei viestittelyssä Puolustusvoimien kanssa tuntunut etenevän.

– Moni nuori musliminainen on ollut samassa tilanteessa. Minä haluan estää sen ajan tuhlaamisen heiltä, jos tämä on niin kirkas sääntö, jota ei mitenkään pysty muuttamaan. Haluan ilmoittaa kaikille, miten asiat ovat.

Hijabin käyttöä on pohdittu

– Silloin todettiin, että meillä on omat lakit ja vaatetus, joka on yhtenäinen kaikille. Me lähdemme kaikki tasavertaisesta asemasta, oli etninen, uskonnollinen tai poliittinen tausta mikä hyvänsä. Siinä mielessä yhdenvertaisuutta pyritään edistämään, Halonen sanoo.