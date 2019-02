Suuret kaupungit aikovat lisätä yllätyskäyntejä hoivayksiköihin: "Se on suorastaan rikollista, jos haamuhoitajuutta tehdään tietoisesti"

– Siihen minun on vaikea sanoa, että liittyvätkö ne pelkästään niihin. Kyllä on ihan ympäri Suomea koskevia tapauksia, että ei pelkästään näitä kohtaan, Rytilahti toteaa.

Suuret kaupungit aktivoituneet



– Helsingissä lisäämme valvontaa sekä vammais- että vanhuspalveluissa. Kyllä nämä yksittäiset tapaukset, ovat tuoneet esille sen, että ongelmat ovat aika mittavia, ja kyllä esimerkiksi näitä yllätyskäyntejä ja ennakoimattomia tarkastuskäyntejä on syytä lisätä, sanoo Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Vantaalla valvotaan tarvittaessa myös viikonloppuisin



Yhtä lailla Vantaa on samoissa aikeissa.

Turku: Käymme kaikki yksiköt läpi



– Nyt käydään kaikki yksiköt läpi ja katsotaan, mikä tilanne on. 41 paikkaa, jotka tulee käydä läpi, kertoo Ahonen.

Tampereella tehdään yllätyskäyntejä "palautteen pohjalta"



Tampereellakin ollaan lisäämässä palvelukotien valvontaa. Tänä vuonna suunnitelmallisia käyntejä on kymmenen viime vuotta enemmän.

– Ehkä se on suorastaan rikollista, että se on sopimuksen pettämistä, jos sitä tehdään tietoisesti, toteaa perusturvajohtaja Metso.

"Ongelmat keskittyneet näille, joilla on taustalla kasvoton pääoma"



– Meillä yli puolet ostetuista palveluista on perinteisiä suomalaisia yrityksiä, jotka saavat parhaat arvosanat asukkailta ja omaisilta. Ongelmat ovat keskittyneet näille, joilla on taustalla tällainen kasvoton pääoma, toteaa Metso.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan alalle on syntynyt käsittämättömiä, systemaattisia käytäntöjä.

"Alaan täytyy tehdä erittäin suuria korjauksia"



Vesikansan mukaan ongelmat on havaittu ja niihin on pyritty puuttumaan.

– Meillä on ollut epäkohtia henkilöstömitoituksen toteutumisessa, mitä me vaadimme ostopalvelusopimuksissa. Ja kyllä tässä katsoisin, että alalla on kehittynyt käsittämättömiä käytäntöjä, jotka ovat systemaattisia ja siellä ei siis sopimuksia noudateta, että kyllä tähän alaan täytyy tehdä erittäin suuria korjauksia, arvioi Vesikansa.