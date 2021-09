Suuntaako Tanska liiankin nopeasti koronan jälkeiseen aikaan? Asiantuntija varoittaa, että jopa puolet rokottamattomista voi sairastua

Tanska on jo sanomassa hyvästit myös koronapassille, jota Suomessa vasta valmistellaan. Ruotsissa ja Norjassa ei ole vielä varmaa aikataulua sille, milloin rajoituksia seuraavan kerran lievennetään tai poistetaan. Sama tilanne on Suomessa.

Sekä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa että Suomessa on jo vähintään peruslinjaus kolmannesta koronarokotteesta. Uutta tehosteannosta tarjontaan tässä vaiheessa eri riskiryhmiin kuuluville. Ainakin Ruotsissa kolmansia rokotteita on määrä antaa jo nyt syyskuusta lähtien.

Tanskassa sanotaan jo hyvästit rajoituksille

Tanska otti viime keväänä ensimmäisenä maana käyttöön koronapassin ja on nyt jo luopumassa sen käytöstä. Tämän viikon keskiviikosta lähtien sitä ei ole enää tarvinnut esimerkiksi kahviloissa, ravintoloissa ja liikuntasaleilla.

Tanskan tavoite on, että 90 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä olisi rokotettu vähintään kertaalleen lokakuun alkuun mennessä.Kertaalleen rokotettuja oli syyskuun alussa 75,3 ja kahteen kertaan rokotettuja 72,1 prosenttia.

Terveysministeri Magnus Heunicke perusteli päätöstä sillä, että epidemia on hallinnassa ja koronarokotustilanne hyvä.

– Hallitus on luvannut olla jatkamatta (rajoitus)toimia pidempään kuin on tarpeen, ja nyt olemme siinä tilanteessa, hän ilmoitti.

Tanskassa on yhä voimassa matkailijoita koskevia koronamääräyksiä. Ne vaihtelevat sen mukaan, mikä on lähtömaan koronatilanne ja miten matkailija on rokotettu. Esimerkiksi kahteen kertaa rokotetulta suomalaiselta ei vaadita Tanskaan tullessa koronatestiä.