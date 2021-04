Tanska purkaa koronarajoituksia suunniteltua nopeammin – valomerkki tulee iltakymmeneltä

Rajoituksia puretaan suunniteltua nopeammin, koska koronatilanne on Tanskassa kehittynyt myönteisesti.

Ravintoloiden sisätiloihin pääsee vain pöytävarauksella ja koronapassilla. Passilla osoitetaan, että rokote on saatu, korona sairastettu tai testi tehty 72 tunnin sisällä.

– Tälle on tilaa ja tartunnat ovat hallinnassa, sanoi terveydenhuoltoministeri Magnus Heunicke.

Päivittäisten tartuntojen määrä oli joulukuussa useita tuhansia, nyt taso on 500–700 päivässä. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu 2 450 ja tartuntoja 241 000.

Rokotetut saavat tavata omaisiaan vapaammin Ruotsissa

Hallengrenin mukaan uusi käytäntö koskee niitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen ja joiden rokottamisesta on kulunut ainakin kolme viikkoa, jolloin vastustuskyky on kehittynyt. Hän muistutti, että toisen annoksen ottaminen on erittäin tärkeää.