Suunnitteilla mökin ja kodin lääkekaapin päivitys? Muista nämä rajoitukset

– Myyntirajoitukset tai enimmäismyyntirajoitukset koskevat ihan kaikkia itsehoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja ne pohjautuvat lääkevalmisteen myyntilupaan, jossa on määritelty lääkkeen suurin sallittu pakkauskoko itsehoidossa, kertoo apteekinhoitaja, proviisori Hanna Ylä-Rautio Yliopiston apteekista.

Ylä-Rautio muistuttaa, että itsehoitolääkkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ja jos lääkkeen tarve jatkuu yhtä kyytiä niin kauan, ettei suurin pakkauskoko riitä, täytyy oireiden syy selvittää lääkärin pakeilla.

Farmaseutti voi antaa poikkeusluvan

– Aika tyypillinen on tilanne, jossa on iso perhe, jossa kaikki ovat sairastuneet yhtä aikaa. Silloin lääkkeitä on mahdollista ostaa enemmän kerralla. Farmaseutti varmistaa kuitenkin lääkkeiden turvallisen käytön muun muassa siten, että eri ikäisille ja kokoisille lapsille myydään eri vahvuista särkylääkettä kuin perheen aikuisille.