Suunnatonta tuhoa aiheuttavien nuoliammusten käyttö yllätti kokeneen tutkijankin: ”Ongelmana on se, etteivät ne valitse uhriaan”

Brittilehti The Guardian kertoi tänään, että kymmenistä Butšassa kuolleista ukrainalaisista on löydetty nuoliammuksia, jotka aiheuttavat uhrille usein hitaan kuoleman.

MTV Uutisten Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Helena Ranta on muun muassa tutkinut sotarikoksia ja muita katastrofeja useissa eri maissa. Hän toteaa, että jo ensimmäisen maailmansodan ajoilta peräisin olevat ”frechettet” ovat äärimmäisen julmia uhrilleen.

– Niitä on hyvin pieniä, ja sitten on vähän isompia. Niiden ongelmana on se, etteivät ne valitse uhriaan. Kun ne leviävät ympäristöön, ne aiheuttavat suunnatonta tuhoa.