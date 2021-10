"Susilauman" jäsen myönsi viimein Espanjaa kuohuttaneen joukkoraiskauksen – kirjoitti anteeksipyynnön nuorelle uhrille vuosien valehtelusyytösten jälkeen

Miehet houkuttelivat juopuneen uhrinsa porttikonkiin, raiskasivat hänen vuorotellen ja kuvasivat teot. He myös varastivat naisen puhelimen.

Yksi raiskaajista on viimein tunnustanut rikoksen

Nyt yksi joukkoraiskauksesta tuomituista miehistä, José Ángel Prenda, on kirjoittanut uhrille kirjeen, jossa hän myöntää ensimmäistä kertaa raiskauksen ja pyytää uhriltaan anteeksi. Asiata kertovat espanajalaislehdet, ensimmäisenä El Periódico .

Käsinkirjoitettu kirje on päivätty 22. heinäkuuta ja se toimitettiin viranomaisille, joita Prenda pyysi saattamaan sen uhrin tietoisuuteen.

Prenda on susilauman jäsenistä ainoa, joka on tunnustanut tekonsa. Muiden tuomittujen tavoin hän on tätä ennen viimeiset viisi vuotta väittänyt uhrin valehdelleen ja keksineen raiskauksen.