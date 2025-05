Leijonat sai täyslaidallisen Ruotsista – "Aivan liian huono"

Ruotsin maajoukkueen entinen päävalmentaja Johan Garpenlöv kritisoi voimakkaasti Suomen peliesitystä Ruotsia vastaan.

Leijonat jäi maanantaina pelatussa ottelussa Tre Kronorin jalkoihin häviämällä vauhdikkaan lohko-ottelun maalein 1–2.

Suomi oli kaksi ensimmäistä erää vahvasti ottavana osapuolena, mutta onnistui parantamaan peliään kolmannessa erässä. Siitäkin huolimatta Leijonien peliesitys keräsi Ruotsista kovaa kritiikkiä.

Ruotsin entinen päävalmentaja Johan Garpenlöv ei säästellyt sanojaan peratessaan Suomen otteita.

– Se oli kaiken arvosteluasteikon alapuolella. Minusta Suomen joukkue on luovuttanut. Ja jos niin on, se on todella surullista. Suomen pelaajien energiatasot ovat todella alhaalla – myös vaihtopenkillä. Siellä ei ole yhtään energiaa. Se on todella huono juttu, Garpenlöv sanoi Radiosportenille Expressenin mukaan.

Garpenlövin mukaan Leijonien on turha haaveilla tänä keväänä maailmanmestaruudesta.

– Tuolla joukkueella ei voiteta MM-kultaa. Heillä on aivan liian huono pakisto ja keskikaistakin on aivan liian heikko, Garpenlöv tylyttää.