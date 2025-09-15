Suomen miesten koripallomaajoukkue palaa tänään kotimaahan EM-kisoista. Susijengin lento Riiasta myöhästyi 40 minuuttia MTV Urheilun tietojen mukaan sairastapauksen vuoksi.
Suomen joukkuettakin kuljettava Air Balticin kone oli jo kiitoradalla ja valmiina lähdössä matkaan, mutta se palasi takaisin portille sairastapauksen vuoksi. Alkuperäinen lähtöaika oli 13.50, mutta kone pääsi matkaan vasta 14.32. Arvioitu saapumisaika on 15.14.
Susijengin turnaus päättyi eilen pronssiottelussa koettuun tappioon. Kreikka oli parempi pistein 92-89.
Susijengin kotiinpaluuta seurataan suorana MTV Uutiset Livessä.