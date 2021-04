Susi liikkeellä Helsingissä ja Espoossa? Poliisille tullut useita ilmoituksia

Tuoreimpien havaintojen mukaan eläin on liikkunut Espoon puolelle. Poliisin mukaan tuorein havainto on tehty kello 11 aikaan Laajalahdesta.

Asiantuntija IS:n kuvasta: "Todennäköisesti susi"

Ilta-Sanomat on saanut Talissa liikkuneesta eläimestä kuvamateriaalia. Luonnonvarakeskuksesta ja Helsingin riistanhoitoyhdistyksestä on vahvistettu Ilta-Sanomille, että kuvien perusteella kyseessä on todennäköisesti susi.