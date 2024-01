Susanna Tapani palaa Naisleijoniin kohujen jälkeen – "Meillä on sopimus"

Tapani ei pelannut viime kaudella lainkaan jääkiekkoa vaan keskittyi ringetteen. Täksi kaudeksi Minnesota kiinnitti hänet uuteen naisten ammattilaisjääkiekkosarjaan PWHL:ään, jossa Tapani on pelannut kahdeksan ottelua tehoin 2+3=5.

– "Suski" on aloittanut hyvin kauden ja pelannut menestyksekkäästi. Kiva saada hänet takaisin, Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola kertoi maanantaina Helsingissä järjestetyssä Suomen jääkiekkoliiton mediatilaisuudessa.

– Meillä on sopimus. Kun "Suski" pelaa ja on motivoitunut, hän on mukana maajoukkueessa, Toivola alleviivasi.