Susanna Penttilä lensi Etelä-Afrikkaan ja sai osakseen kritiikkiä – totuus koronatilanteesta selvisi vasta maassa: "En olisi lähtenyt, jos olisin tiennyt"

Itsenäisyyspäivänä takaisin Suomeen Etelä-Afrikan työreissulta palannut yrittäjä Susanna Penttilä kertoo MTV Uutisille matkastaan, joka on saanut sosiaalisessa mediassa aikaan kohua. Penttilä julkaisi aiemmin Instagramissa kuvan reissultaan, mikä sai seuraajat ihmettelemään.

– Kun matkustin maahan, siellä oli tilanne hyvä. Se oli turvallinen maa matkustaa koronan osalta. Koin silloin, että on turvallista lähteä sinne. Kyllähän ihmiset ovat matkustaneet sillä hetkellä ympäri maailmaa. En ole tätä tahallani tehnyt, Penttilä kertoo.

"Minua testattiin joka toinen päivä"

– Laitoin someen ensimmäisen kuvan perjantaiaamulla ja illalla, kun avasin uutiset, niin tiesin, mikä tilanne on maailmalla.

"Mielestäni on myös kohtuutonta Etelä-Afrikan maata kohtaan tämä kritiikki"

– Kyllä minulla on empatiat maaseudulla olevia yrittäjiä kohtaa, kun suljetaan lentoja. Ei sillä pysty sitä virusta estämään, kun se on jo muutenkin levinnyt ympäri maailmaa. Mielestäni on myös kohtuutonta Etelä-Afrikan maata kohtaan tämä kritiikki.